Норвежская биатлонистка назвала сильнейшую черту своей сборной

Норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира в эстафете, призер чемпионатов мира в личных гонках Ингрид Ландмарк Тандреволд назвала сильнейшую черту своей национальной команды.

«В этом сезоне сборная России показывает очень классные результаты. Здорово, что российские биатлонисты опять в топе.

Думаю, что нам есть чему у них поучиться, а им — у нас. Например, в норвежской сборной очень силен командный дух. Мужская и женская команды, тренеры — это одно целое, семья. Это наша сильнейшая черта», — сказала Тандреволд в интервью на YouTube-канале биатлониста Тимофея Лапшина.

Напомним, сегодня, 8 января, сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сборная Белоруссии пришла к финишу второй, а замкнули тройку лучших представители Франции.

Национальная команда России стала пятой. За сборную России бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Шестой этап Кубка мира состоится с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге.

Ранее Тандреволд рассказала, как месячные влияют на ее спортивную карьеру.