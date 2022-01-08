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Норвежская биатлонистка рассказала о проблемах с месячными

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РИА Новости

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, как месячные влияют на ее спортивную карьеру.

«У некоторых отсутствуют месячные из-за тяжелых тренировок или из-за того, что много нагрузок и мало еды. В моем случае имеет место гормональная проблема. Я бы даже сказала, что это семейная особенность. И это не то, что должно стать проблемой в будущем, поскольку сейчас я могу получить помощь.

Думаю, я смогу иметь детей, которых очень хочу. Сейчас все не так плохо. Обследования показывают, что все в порядке. Я доверяю своему телу», — сказала спортсменка в интервью на YouTube-канале биатлониста Тимофея Лапшина.

Сегодня, 8 января, сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сборная Белоруссии пришла к финишу второй, а замкнули тройку лучших представители Франции.

Национальная команда России стала пятой. За сборную России бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Шестой этап Кубка мира состоится с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге.

Ранее российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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