Российский боксер умер после тяжелого удара в голову

Скончался российский боксер Арест Саакян, получивший тяжелую травму головы на турнире «Короли нокаутов».

Соревнования проходили 26 декабря в Тольятти. О смерти боксера сообщила его сестра, разместив соответствующий пост в Instagram.

26-летний спортсмен впал в кому от полученных травм. У него был диагностирован отек головного мозга. После десяти дней в коме Арест скончался, так и не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли из Италии погиб в результате несчастного случая, произошедшим с ним на охоте.

Как сообщает источник, 6 января 19-летний спортсмен находился на охоте недалеко от Пизы. Когда Гилли наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, итальянец был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.

Гилли стал в 2021 году чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в командных и смешанных соревнованиях, а также выиграл три золота на юниорском чемпионате Европы.