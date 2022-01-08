Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб от выстрела на охоте

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли из Италии погиб в результате несчастного случая, произошедшим с ним на охоте. Об этом информирует итальянское агентство ANSA.

Как сообщает источник, 6 января 19-летний спортсмен находился на охоте недалеко от Пизы. Когда Гилли наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, итальянец был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.

Гилли стал в 2021 году чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в командных и смешанных соревнованиях, а также выиграл три золота на юниорском чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что трехкратный призер Олимпийских игр, легендарный игрок и тренер Вадим Хамутцких скончался 31 декабря в возрасте 52 лет.

Вместе с национальной командой Хамутцких выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее. Также он завоевывал бронзовые награды вместе со сборной на Олимпиаде в Афинах и Пекине.