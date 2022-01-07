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Деменко назвал абсурдом идею вызова Ондуа в сборную России

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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Максим Деменко отреагировал на интервью камерунского футболиста «Ганновера-96» Гаэля Ондуа, имеющего российский паспорт. Спортсмен признался, что мечтает выступать за российскую национальную команду и ради этого отказывается от приглашений сборной Камеруна, однако, по мнению Деменко, это не тот игрок, который мог бы усилить сборную России.

«Я понимаю, что футболист хочет — приятно, что он хочет. Но мы здраво понимаем, что если бы он играл в первой Бундеслиге, то тогда можно было рассматривать его кандидатуру. И если бы он был постоянно на виду у российских тренеров, и они об этом говорили. А так, это какой-то абсурд, на самом деле. Думаю, что это не тот футболист, который нам мог бы сегодня помочь», — сказал Деменко «Газете.Ru».

26-летний Ондуа является воспитанником московского «Локомотива», также на молодежном уровне выступал за ЦСКА, а в РПЛ провел 25 матчей в составе махачкалинского «Анжи». Кроме того, играл за датский «Вайле» и швейцарский «Серветт», с 2021 года является футболистом «Ганновера-96», сражающегося во второй немецкой Бундеслиге.

Ранее Максим Деменко назвал отставку главного тренера «Спартака» Руя Витории поспешной.

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