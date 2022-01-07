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Камерунец Ондуа: буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России

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Нигерийский полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, заявил о желании играть за сборную России. Его слова передает Sports.ru.

«Последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа. Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта. Понимаю, что бешеная конкуренция и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ, за исключением Сани Головина, Алексея Миранчука, Димы Черышева», — сказал Ондуа.

Стоит отметить, что хавбек является воспитанником московского «Локомотива».

Также Ондуа выступал за луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи» и швейцарский «Серветт».

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ондуа составляет €1.2 млн.

Ранее экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова Гаэля Ондуа о возможном вызове в национальную команду.

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Футбол. Чемпионат Германии
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