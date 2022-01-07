Губерниев заявил о готовности прокомментировать биатлон с Бузовой

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, отвечая на вопрос о конфликте с Ольгой Бузовой, заявил, что готов прокомментировать с ней биатлон. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Хочу ли я помириться с Ольгой Бузовой? Да я с ней и не ссорился. Я с самого начала сказал, что готов с Олей и биатлон прокомментировать, и песню любую спеть. Вопрос, к сожалению, не во мне, а в ней. У нас директора пытались выйти с ней на связи, но она молчит, обиделась, видимо. Мне зачем-то за ней бегать, делать что ли больше нечего. Если будет какой-то движ, то я готов! А так, мне до нее дела особо нет. Я просто иногда прикалываюсь, оставляю смешные комментарии без злобы», — сказал Губерниев.

Напомним, конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась.

Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Губерниев ответил на вопрос о провокациях со своей стороны.