Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине 20:48
Миранчук отказывается от перехода в «Дженоа» 20:43
США могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск... 20:38
Нападающий «Зенита» прокомментировал разговоры о его переходе... 20:29
В Алма-Ате задержали две группы вооруженных людей 20:28
Парагвайский футболист вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА 20:22
В Госдуме предупредили о риске выхода дестабилизирующей силы за пределы... 20:17
Глава МИД Британии призвала Россию к большей прозрачности в вопросе военных... 20:15
Токаев должен представить кандидатуру нового премьера 11 января 20:13
Дипломаты НАТО согласовали формат диалога с Россией 20:02
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев заявил о готовности прокомментировать биатлон с Бузовой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Матч ТВ»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, отвечая на вопрос о конфликте с Ольгой Бузовой, заявил, что готов прокомментировать с ней биатлон. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Хочу ли я помириться с Ольгой Бузовой? Да я с ней и не ссорился. Я с самого начала сказал, что готов с Олей и биатлон прокомментировать, и песню любую спеть. Вопрос, к сожалению, не во мне, а в ней. У нас директора пытались выйти с ней на связи, но она молчит, обиделась, видимо. Мне зачем-то за ней бегать, делать что ли больше нечего. Если будет какой-то движ, то я готов! А так, мне до нее дела особо нет. Я просто иногда прикалываюсь, оставляю смешные комментарии без злобы», — сказал Губерниев.

Напомним, конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась.

Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Губерниев ответил на вопрос о провокациях со своей стороны.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть