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Воспитанник «Динамо» рассказал, как у него украли 2 млн рублей со счета

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РИА Новости

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич, который сейчас находится без клуба, рассказал о том, что у него украли крупную сумму денег. Его слова передает Sport24.

«В марте у меня украли два с лишним миллиона рублей с кредитного счета. Все попытки вернуть были безуспешными, а долг растет. Отец перенес три инсульта. Сгнили суставы в ногах, почти не ходит, инвалид. У мамы астма, а ведь работает у нас сейчас она одна. Раньше замдиректора детского дома. Директор была девушка своеобразная. В ее детдоме насиловали детей, а она это все прикрывала, чтобы не испортить имидж.

Маме пришлось оттуда уволиться. С собой она взяла оттуда двух замечательных девочек, с тех пор они с нами. У меня и так есть сестра, а теперь еще две, тоже почти родные», — сказал Лацевич.

Также игрок рассказал, что в сентябре у него умерла бабушка. По его словам, он пытался найти работу, но устроиться на пару месяцев не получается. Столь короткий срок Лацевич назвал, так как планирует продолжить заниматься футболом. 22-летний игрок заявил, что для поддержания формы играет за местную мини-футбольную команду.

Станислав выставил на продажу свою квартиру, но желающих ее купить пока нет. Он отметил, что она находится в ипотеке.

Лацевич является атакующим полузащитником. Его последним клубом был ижевский «Зенит». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока составляет €25 тыс.

Ранее голкипер московского «Спартака» Александр Селихов на Youtube-канале «Красава» рассказал, как человек из Москвы взял у него в долг ₽3 млн и исчез.

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