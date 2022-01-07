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Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон»

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Reuters

«Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над «Бостон Брюинз» со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтью Болди. За «Бостон» единственный гол забил канадский нападающий Брэд Маршан.

Отметим, что Капризов получил травму после столкновения с Трентом Фредериком. Россиянин ударился о борт и упал на лед. Встречу Капризов продолжить не смог.

Таким образом, после 32 сыгранных матчей «Миннесота» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, набрав 42 очка. «Бостон», сыгравший 30 игр, занимает восьмую строчку в Восточной конференции, имея в активе 36 баллов.

В следующем матче «Уайлд» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится 9 января на арене «Эксел Энерджи Центр» в Миннесоте. «Бостон» в этот же день встретится с «Тамой».

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала уверенную победу над «Калгари Флэймз» со счетом 4:1.

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Хоккей. НХЛ
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