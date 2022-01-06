Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Василевский призвал Яна не поддаваться эмоциям в реванше со Стерлингом 19:59
Василевский о титульном бое Петра Яна: Стерлингу будет очень больно 19:58
Не успевшие вылететь из Алма-Аты россияне рассказали, как пережили атаку... 19:57
Черчесов назвал слова, которые он запретил говорить игрокам «Ференцвароша» 19:52
МИД РФ помог вернуться из Алма-Аты российским школьникам 19:45
ОДКБ: сроки нахождения миротворцев в Казахстане определит президент Токаев 19:41
Стрельба слышна в центре казахстанского Тараза 19:38
Рэпер Face уехал из России 19:35
Брат Джоковича: с Новаком обращаются как с преступником 19:28
Боец Аскаров о ситуации в Казахстане: да убережет Всевышний наших братьев и... 19:19
Бесплатная ставка 1000 р.

Отец Джоковича сравнил сына с Иисусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Срджан Джокович, отец теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал историю вокруг своего сына, которому отказывают во въезде в Австрали. на Australian Open, передает The Age.

«Иисуса пригвоздили к кресту и делали с ним всевозможные вещи. Он выстоял, и его дух еще жив. Так же пытаются распять Новака, недооценить его, поставить на колени, делать с ним всё что угодно», — сказал Джокович-старший.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Ранее генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал ситуацию с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть