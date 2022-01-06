Отец Джоковича сравнил сына с Иисусом

Срджан Джокович, отец теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал историю вокруг своего сына, которому отказывают во въезде в Австрали. на Australian Open, передает The Age.

«Иисуса пригвоздили к кресту и делали с ним всевозможные вещи. Он выстоял, и его дух еще жив. Так же пытаются распять Новака, недооценить его, поставить на колени, делать с ним всё что угодно», — сказал Джокович-старший.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Ранее генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал ситуацию с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу.