Брат Джоковича: с Новаком обращаются как с преступником

Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, заявил, что австралийские власти обращаются со спортсменом как с преступником, передает в своем Twitter журналист Луиджи Гатто.

«С моим братом Новаком обращаются как с преступником. У него была такая же виза, как и у других игроков. Он величайший спортсмен всех времен. Это скандал», — сказал Джордже Джокович.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Ранее генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал ситуацию с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу.