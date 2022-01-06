Экс-боец UFC рассказал, почему Хабиб не стал ломать руку Гэтжи

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чейл Соннен рассказал, почему россиянин Хабиб Нурмагомедов не стал ломать руку Джастину Гэтжи, передает BJ Penn.

«Хабиб перешел на спину, затем к армбару, но отпустил его из-за того, что увидел мать Джастина в первом ряду. Он знал, что Джастин захочет обнять свою мать после боя. Поэтому не стал ломать ему руку», — сказал Соннен.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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