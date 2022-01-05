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СМИ: Джоковичу отказали во въезде в Австралию на Australian Open

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Cербу Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за ошибки в оформлении визы, передает The Times.

Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того, что у него есть медотвод от вакцинации от коронавируса.

Власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу в получении визы.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал участие серба Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Джокович должен предоставить приемлемое доказательство того, что он не может быть вакцинирован. Если этих доказательств окажется недостаточно, он рискует отправиться домой первым же самолетом», — сказал Моррисон.

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