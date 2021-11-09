Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение антидопинговых правил 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз Восток» Китаем 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США по выдаче виз... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске источника вспышки... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете себя в гостях... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю на 10% 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
Бесплатная ставка 1000 р.

Ставиский прервал интервью Медведевой и Милохина и начал в шутку угрожать им за «косяки»

close
100%
@jmedvedevaj/Instagram

Хореограф-постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский ворвался в кадр во время интервью двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина и начал в шутку угрожать блогеру, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Хореограф предстал в хоккейном шлеме и перчатке с эмблемой казанского клуба «Ак Барс» и начал угрожающе указывать на Милохина со словами: «Еще раз будет косяк...» После этого Ставиский замахнулся на блогера перчаткой, но тот отреагировал спокойно: «В хоккей играют настоящие мужчины».

«Трус не играет в хоккей», — согласился Ставиский.

Во время выступления в седьмом выпуске «Ледникового периода» Милохин чуть не упал после прыжка вперед. Вероятно, Ставиский намекал на этот эпизод.

Ранее сообщалось, что Медведева и Милохин поцеловались в прокате.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть