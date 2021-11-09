Ставиский прервал интервью Медведевой и Милохина и начал в шутку угрожать им за «косяки»

Хореограф-постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский ворвался в кадр во время интервью двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина и начал в шутку угрожать блогеру, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Хореограф предстал в хоккейном шлеме и перчатке с эмблемой казанского клуба «Ак Барс» и начал угрожающе указывать на Милохина со словами: «Еще раз будет косяк...» После этого Ставиский замахнулся на блогера перчаткой, но тот отреагировал спокойно: «В хоккей играют настоящие мужчины».

«Трус не играет в хоккей», — согласился Ставиский.

Во время выступления в седьмом выпуске «Ледникового периода» Милохин чуть не упал после прыжка вперед. Вероятно, Ставиский намекал на этот эпизод.

Ранее сообщалось, что Медведева и Милохин поцеловались в прокате.