Гвардиола: если «Барса» заинтересуется нашими игроками, они смогут их заполучить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Рахиму Стерлингу, заявил, что каталонский клуб может заполучить любого игрока из стана «горожан». Слова Гвардиолы передает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

«Честно говоря, ничего об этом не знаю. Если «Барселона» заинтересуется кем-либо из наших игроков, они смогут их заполучить. «Барса» продолжает оставаться привлекательной», — сказал специалист.

В нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 15 встречах за свою команду, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Стерлинга составляет €90 млн.

Ранее Пеп Гвардиола поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.