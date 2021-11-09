Овечкин сделал историческую голевую передачу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Баффало Сэйбрз» (5:3) забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Таким образом, российский форвард стал вторым хоккеистом в истории столичного клуба, которому удалось отдать 600 результативных передач. Первым был одноклубник Овечкина Никлас Бэкстрем.

Кроме того, Овечкин стал пятым среди россиян с этим результатом. До Александра более 600 ассистов отдали Сергей Федоров (696), Евгений Малкин (680), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое первое место в списке снайперов сезона НХЛ.

Овечкин набрал три очка — он забросил шайбу, которая стала 741-й в его карьере и помогла ему сравняться с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов Лиги, а также помог отличиться Тому Уилсону, который открыл счет, и Джону Карлсону.

Таким образом, на счету российского форварда 11 заброшенных шайб в этом сезоне. На втором месте в гонке снайперов расположился немецкий хоккеист Леон Драйзайтль (десять заброшенных шайб за десять игр), замкнул тройку лидеров канадец Тайлер Бертуцци (девять голов за десять матчей).