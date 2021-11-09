Овечкин прокомментировал свой выход на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой выход на четвертое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

«Просто живу день за днем. Приятно находиться в этой компании. Речь идет о довольно больших числах, так что нужно просто двигаться дальше. Очевидно, что приятно сравняться с Халлом, но у меня еще есть парочка игр», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» пошутил над Александром Овечкиным после рекордного гола российского хоккеиста и капитана команды .