Экс-врач сборной России критично высказался о запрете Карпина на употребление сахара игроками

Бывший врач сборной России, а ныне глава медштаба ЦСКА Эдуард Безуглов критично высказался об информации, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин запретил футболистам употреблять сахар, передает газета «Известия».

После октябрьских матчей сборных Карпин намекнул, что проблема с травмами игроков возникла из-за действий предыдущего медицинского штаба, с чем Безуглов не согласился. Также он заявил, что футболисты не употребляли сахар в сборной и до Карпина.

«Все всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10–15 лет все уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать», — заявил Безуглов.

Карпин возглавил национальную сборную летом 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова, уволенного после неудовлетворительных результатов команды на чемпионате Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили, сравнивая главного тренера сборной России Валерия Карпина и экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова, выразил мнение, что последний сам виноват в том, что при нем сборная играла неудовлетворительно.