Непобежденный украинский боец рассказал о предложении от UFC

Украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов заявил, что однажды ему поступило предложение от UFC. Слова Амосова передает «Матч ТВ».

«Помню, что было какое-то предложение от них, но я почему-то понял, что отношение там ко мне какое-то несерьезное. А Bellator мне всегда нравился и хотелось драться там. В принципе, хотелось в Америке драться», — сказал Амосов.

Амосов — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

В ММА Амосов имеет 25 побед и ноль поражений. Украинец девять раз побеждал нокаутом, один раз сдачей и семь раз решением.

Ранее Амосов рассказал, что однажды дал подзатыльник молодому человеку, который выпрашивал деньги, изображая из себя инвалида.