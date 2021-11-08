Экс-футболист «Спартака» рассказал о разрушенной трибуне на стадионе в Томске

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что в 2009 году казанский «Рубин» после матча Лиги чемпионов с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу» (2:1) приехал в Томск, чтобы провести встречу чемпионата России с местной «Томью», где футболисты увидели разрушенную трибуну. Слова Ловчева передает «Советский Спорт».

«Я помню, как «Рубин» после победы в Барселоне играл следующий матч чемпионата в Томске. А там тогда одна из центральных трибун была разрушена, ее просто завесили огромными баннерами. И тогда защитник «Рубина» Шаронов сказал: «Ну, как нам после «Камп Ноу» глядеть на эту трибуну и настроиться на матч?» — рассказал Ловчев.

По итогам сезона-2016/17 томская команда заняла последнее место в Российской премьер-лиге, набрав 14 очков. После окончания сезона команда перешла в ФНЛ.

Ранее Евгений Ловчев, комментируя невызов Артема Дзюбы в сборную России на матч отбора ЧМ-2022, выразил мнение, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен быть мудрее.