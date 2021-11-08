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Наставник «Галатасарая» о скандальном матче с «Локомотивом»: я хотел бы переиграть

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Umit Bektas/Reuters

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заявил, что хотел бы переиграть матч четвертого тура Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1), который обернулся скандалом из-за ошибки арбитра. Слова специалиста передает Sozcu.

Напомним, судья по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику красно-зеленых Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует либо назначить «железнодорожникам» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

«Что не так с «Локомотивом»? Мы лишились победы? Ни я, ни мои игроки не хотим этого. Если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку встречи. Но техническая победа нам не нужна. Я хотел бы переиграть матч. Следует отметить некоторое нарушение концентрации внимания, но я бы не хотел обвинять кого-то в случившемся», — сказал Терим.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал требование «Галатасарая» аннулировать результат матча.

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