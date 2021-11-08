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В клубе «Урал» рассказали подробности смерти 21-летней волейболистки

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volleyufa/Instagram

Руководитель пресс-службы волейбольного клуба «Урал» Денис Таипов рассказал подробности смерти волейболистки команды «Уфимочка-УГНТУ» Алии Хамбиковой.

Представитель клуба заявил, что уход спортсменки из жизни стал шоком для команды.

«Почему не указали причину болезни? Посовещались и подумали, что клубу будет не совсем корректно называть причину. Если захотят озвучить родственники или близкие люди, то они озвучат. Это личное дело. Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не COVID-19. В последний месяц у нее обнаружили распространенное, тяжелое заболевание», — цитирует Таипова «Спорт-Экспресс».

Хамбикова скончалась 7 ноября в возрасте 21 года.

Ранее сообщалось, что хоккеист словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки умер после потери сознания в матче чемпионата Словакии, сообщает сайт команды. Игрок потерял сознание в конце октября. Он был сразу доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

С 2016 по 2018 год Садецки играл за братиславский «Слован», который выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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