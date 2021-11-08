Экс-игрок «Зенита» рассказал, что проиграл в казино около 80 млн рублей

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Олег Кожанов рассказал о проблемах с азартными играми.

«Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать. Лет семь-восемь назад завязал. 80 млн рублей за все время туда занес, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое», — цитирует экс-футболиста Sport24.

Кожанов выступал за «Зенит» с 2005 по 2009 год. Также он играл за екатеринбургский «Урал», «Ростов», «Химки», нижегородскую «Волгу», «КАМАЗ», оренбургский «Газовик», красноярский «Енисей», хабаровский клуб «СКА-Энергия», а также за петербургские команды «Динамо» и «Звезда».

В составе молодежной сборной России он провел пять матчей, в которых забил один мяч. В 2016 году Кожанов объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха арендовал казино после победы команды над «Манчестер Сити» (1:0) в матче за Суперкубок Англии. Заведение было снято для того, чтобы футболисты и тренерский штаб смогли отметить там завоевание трофея. Как сообщает источник The Sun, форвард Джейми Варди выиграл в казино £30 тыс.