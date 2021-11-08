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Умер бронзовый призер Олимпиады 1992 года Игорь Никулин

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Уткин Игорь/ТАСС

Бронзовый призер Олимпийских игр в метании молота Игорь Никулин умер в возрасте 61 года, сообщается на официальной странице Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Facebook.

«Советский и российский метатель готовился отправиться на тренировочные сборы в Адлер, когда его жизнь трагически оборвалась. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Никулина», — говорится в заявлении ВФЛА.

Никулин завоевал бронзу на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Также он завоевал серебро и две бронзы на чемпионатах Европы. Метатель молота становился победителем первенства СССР в 1981, 1982 и 1984 годах. Личный рекорд легкоатлета — 84,48 м.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Князев — заслуженный тренер России. В 2020 году специалист работал в резервной национальной команде по биатлону, в разное время входил в штаб основной сборной страны.

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