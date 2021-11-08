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Американский журналист: Щербакова выглядела как уставшая старуха в короткой программе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Американский журналист Дэвид Лис высказался о выступлении российской фигуристки Анны Щербаковой на третьем этапе Гран-при в Италии.

«Я всегда знал, что Щербакова не настолько одарена физически, как Косторная. Знал, что у нее нет таких умений в катании. Но у нее железная воля, дух, жажда. Она сделает все, чтобы обойти соперников. Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась. Несмотря на проблемы на тренировках, она собирается и справляется с программой на выступлениях», — сказал журналист на YouTube-канале TheSkatingLesson.

После короткой программы Щербакова занимала третье место, набрав 71,73 балла. В произвольной она получила 165,05 балла и заняла итоговое первое место.

Серебряную медаль добыла россиянка Майя Хромых (235,35 балла). Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс заняла третье место, набрав 219,05 балла.

Щербакова является чемпионкой мира — 2021, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию — 2021, серебряным призером чемпионата Европы — 2020, серебряным призером финала Гран-при — 2019, трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Ранее сообщалось, что Щербакова обошла соотечественницу Александру Трусову в зачете серии Гран-при сезона-2021/22 после трех турниров из шести.

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