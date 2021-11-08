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Капитан NaVi сделал предложение своей девушке после победы на ЧМ по CS:GO

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Капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов попросил руку и сердце своей возлюбленной после победы на чемпионате мира по компьютерной игре CS:GO — турнире PGL Major Stockholm 2021.

В финале турнира NaVi обыграли G2 Esports со счетом 2:0 по картам (16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke). За победу на турнире триумфаторы заработали $1 млн.

Киберспортсмен сделал предложение стоя на сцене с главным трофеем в руках. Капитан попросил у ведущего микрофон и обратился к своей девушке на глазах фанатов и сотен тысяч зрителей на трансляции.

«У меня остался еще один вопрос. Я знаю, что моя девушка сейчас смотрит этот турнир из Москвы. Я бы хотел спросить: «Ты выйдешь за меня, Лика?» — спросил Михайлов.

Девушка у себя в Instagram ответила согласием.

В состав победителей турнира помимо Михайлова входят россияне Денис Шарипов (electronic), Илья Залуцкий (Perfecto), а также украинцы Александр Костылев (s1mple) и Валерий Ваховский (B1t).

PGL Major Stockholm 2021 прошел с 26 октября по 8 ноября в Швеции. 24 коллектива разыграли призовой фонд в размере $2 млн.

Ранее сообщалось, что российская команда Team Spirit выигралаThe International 10 — чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. В финале турнира коллектив обыграл китайский клуб PSG.LGD со счетом 3:2.

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