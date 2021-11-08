Семин отреагировал на назначение Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о назначении Андрея Шевченко на пост наставника итальянского «Дженоа».

Напомним, Семин тренировал Шевченко в киевском «Динамо».

«Андрей! Удачи тебе и больших успехов на трудном пути! У тебя все получится!» — написал российский специалист в Instagram.

Украинец сменил на посту наставника команды Давиде Баллардини, который был отправлен в отставку 6 ноября.

В 12 сыгранных матчах нынешнего сезона «Дженоа» набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4.

Ранее экс-нападающий сборной Украины, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин признался, что не рассчитывает на работу на родине.