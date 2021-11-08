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Во Франции судья отправил футболиста в нокдаун

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РИА Новости

В матче между «Реймсом» и «Монако» в 13-м туре чемпионата Франции произошел курьезный случай с участием главного судьи встречи Жереми Пиньяра. Об этом в Twitter сообщает «Матч ТВ».

В начале первой половины встречи арбитр случайно ударил локтем в лицо хавбека «Реймса» Морету Кассаму, отправив того в нокдаун. Футболисту из Гвинеи-Бисау потребовалась помощь врачей, но он смог продолжить матч.

Игра завершилась со счетом 0:0. Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте встречи. Полузащитник получил повреждение.

После 13 туров «Монако» с 18 очками расположился на десятой строчке турнирной таблицы Лиги 1. «Реймс» занимает 16-е место, имея в активе 12 очков.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» Тин Едвай получил красную карточку после окончания матча 14-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».

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Футбол. Чемпионат Франции
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