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Бывший тренер Медведевой рассказал, кто из фигуристок производит на него впечатление

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РИА Новости

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, кто из фигуристок производит на него наибольшее впечатление.

«Все девочки Этери производят на меня впечатление. Каждая по своей причине. Камила Валиева на прошлой неделе была невероятна. В прошлом году мне понравилась еще Луна Хендрикс и австрийская фигуристка (Ольга Микутина). Мне нравится их катание, это хорошо для нашего спорта», — цитирует Орсера «Чемпионат.com».

В ночь на 31 октября Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada. 15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Хендрикс является трехкратной чемпионкой Бельгии. В нынешнем сезоне она заняла третье место на этапе Гран-при в Италии.

Микутина дебютировала на чемпионате мира в 2021 году в Стокгольме и заняла 11-е место.

Ранее Орсер высказался о шансах российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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