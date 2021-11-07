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Экс-тренер Медведевой оценил шансы Туктамышевой попасть на Олимпиаду

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РИА Новости

Канадский тренер Брайан Орсер высказался о шансах российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Лиза дает надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то что уже не юная девочка, а молодая женщина. Как я мог ее забыть? Напишите, что она мне больше всех нравится, что она лучше всех! Ее работа с Алексеем Мишиным — невероятна, я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпиаду в Пекине. Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине», — цитирует Орсера «Чемпионат.com».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

В нынешнем сезоне россиянка заняла второе место на этапе Гран-при Skate Canada.

Ранее Орсер рассказал о работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

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