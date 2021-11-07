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Игрок ЦСКА принес извинения фанатам за разгром от «Сочи»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о поражении команды от «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России.

«Вчера на стадионе была мощнейшая поддержка наших болельщиков. Хочу извиниться перед ними и перед всеми, кто переживает и верит в нас, за такую игру и результат.

Нам не безразличен результат, и мы приложим все силы, чтобы побеждать в следующих матчах», — написал Обляков в Instagram.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Зандер Матео Кассьера, также отличились Артур Юсупов и Игорь Юрганов. У гостей мяч забил Константин Кучаев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи», набравший 27 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства. ЦСКА с 23 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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