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Семин объяснил, почему переигровка с «Галатасараем» — хороший вариант для «Локо»

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал требование стамбульского «Галатасарая» аннулировать результат матча четвертого тура Лиги Европы. Встреча закончилась ничьей (1:1).

Напомним, судья по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику красно-зеленых Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует либо назначить «железнодорожникам» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

«Переигровка матча — это хороший вариант для «Локомотива». Ничья никак не устраивает команду, нужно побеждать. Если будет переигровка, то есть шанс изменить результат в свою пользу и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Не знаю будет ли она, это тонкости регламента», —приводит слова специалиста «СЭ».

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.

Ранее юрист Михаил Прокопец оценил шансы «Галатасарая» добиться технического поражения московского «Локомотива».

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Футбол. Лига Европы
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