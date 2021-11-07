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Экс-чемпион мира по боксу вызвал на бой Федора Емельяненко

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Esther Lin MMA Fighting

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс заявил, что хотел бы провести бой с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко.

«Федор, брат, ты отлично выглядел в предыдущем поединке. Было бы здорово, если бы мы могли провести с тобой выставочный бой.

Я уже стар, а ты моложе меня. Но ты здорово выглядишь, несмотря на возраст. Две легенды. Мы могли бы показать отличный бой. Биться с тобой было бы для меня честью и удовольствием», — сказал американец в Instagram.

52-летний Джонс последний раз выходил в октагон год назад, когда провел выставочный поединок с Майком Тайсоном, по итогам которого судьи зафиксировали ничью.

23 октября Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве нокаутировал американского бойца Тимоти Джонсона.

В профессиональной карьере Федора Емельяненко 46 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэниэл Кормье заявил, что российский боец Bellator Федор Емельяненко должен завершить профессиональную карьеру.

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