Журова — о дисквалификации российских пловцов: к нам относятся предвзято

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала дисквалификацию российских пловцов в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы в Казани.

Напомним, эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила проведения эстафеты.

Сборная Польши, занявшая третье место, подала протест на то что российские пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Протест был удовлетворен. В итоге, россияне были дисквалифицированы со второго места.

«К сожалению, бдительные соперники всегда пытаются увидеть ошибки. К тому же надо всегда понимать, что на нас наведена огромная лупа и к нам относятся предвзято. Не понятно, какая здесь аргументация. Если документы не успели подать и это увидели поляки, то тогда вопрос к чиновникам и руководителям спортивной команды. Если же это самовольное решение спортсменов из-за безалаберности или каких-то других обстоятельств, то уже другое дело», — приводит слова Журовой РЕН ТВ.

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