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Французский фигурист-гей отреагировал на критику российского судьи

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Reuters

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, ответил на вопрос, какое решение Международного союза конькобежцев (ISU) устроило бы его по итогам расследования о жалобе французской федерации на российского судью Александра Веденина.

Напомним, Веденин заявил, что Сизерону якобы сложно достоверно изображать чувства к женщине, поскольку он придерживается нетрадиционной ориентации.

«Я никакой жалобы не подавал. Все это не имеет ничего общего с фигурным катанием. Я очень рад той поддержке, которую оказали мне другие фигуристы и ISU.

Для каждого фигуриста, включая российских, важно, чтобы спорт оставался безопасным местом для всех. Да, это спорт с судьями и оценками. Ты выставляешь себя на обозрение, и ты знаешь, что тебя будут судить. Но важно, чтобы тебя оценивали по тому, как ты выступаешь, а не по какому-либо другому принципу», — приводит слова фигуриста «Чемпионат.com».

Сизерон совершил каминг-аут в мае 2020 года. Кроме четырех побед на чемпионатах мира, на счету французского дуэта второе место на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, а также несколько мировых рекордов.

Ранее Александр Веденин, комментируя свои слова о гомосексуализме французского фигуриста Гийома Сизерона, заявил, что ориентация спортсмена — это не недостаток, а его личное дело.

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