Погребняк сравнил игру «Зенита» в матчах с московскими клубами и «Ювентусом»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос, почему петербургский «Зенит» в матчах с московскими «Спартаком» и «Динамо» громит соперников с общим счетом 11:2, а в Лиге чемпионов уступает туринскому «Ювентусу».

«Во-первых, такого хорошего «Ювентуса», как в матче с «Зенитом», я в этом сезоне еще не видел. Судя по всему, карантин на базе перед этим матчем реально помог итальянской команде. Значит, Аллегри все сделал правильно.

В итоге все это было похоже на мастер-класс от итальянцев. Но! Сине-бело-голубые в этой Лиге чемпионов не выглядят безнадежными. «Зенит» реально конкурентоспособен. Не удивлюсь, если подопечные Семака поборются за выход из группы, несмотря на то, что в главных конкурентах у него теперь «Челси», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».

Напомним, в последнем матче петербуржцы уступили туринскому «Ювентусу» (2:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В ближайшем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет с «Уралом». Матч состоится 7 ноября в 14.00 по московскому времени.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин не был назначен на должность спортивного директора сине-бело-голубых.