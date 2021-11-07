Экс-игрок «Спартака», ставший техническим координатором: иногда буду «плохим полицейским»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артем Ребров, получивший должность технического координатора в клубе, рассказал, как прошло первое собрание в новом статусе.

«Попросил тренерский штаб оставить нас с командой наедине. Понимаю ребят: еще вчера мы сидели рядом на скамейке и мылись в одной душевой, а сейчас все настолько изменилось.

В первую очередь сказал, что я — не человек со стороны, который будет передавать куда-то информацию из команды. Мои задачи — донести то, что нужно, до тренера; помочь и подсказать необходимые вещи — как старший друг и товарищ. Да, не все сказанное мною будет нравиться, но каждый должен понять: все это останется строго между нами.

Не хочу быть для всех хорошим. Если ходить и улыбаться, никто не будет тебя воспринимать как человека, который что-то делает. Моя задача — говорить прямо и добиваться определенного результата. Иногда придется быть и «плохим полицейским», но главное — честным», — приводит слова Реброва официальный сайт красно-белых.

Напомним, Ребров решил приостановить карьеру игрока, чтобы перейти на должность технического координатора команды. Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/2017 голкипер вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.

Отметим, что контракт Реброва со «Спартаком» действовал до лета 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее Артем Ребров рассказал, кто из футболистов «Спартака» имеет перспективы стать тренером.