Панарин прервал серию из четырех матчей с очками в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не набрал очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз» (0:6).

Форвард прервал результативную серию из четырех матчей подряд. У 30-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 12 матчах при полезности «минус 6».

В этой встрече Панарин (20:37, 4:42 – в большинстве, «минус 1») не нанес ни одного броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» (Калгари, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 6:0

1:0 — Шон Монахан (Мэттью Ткачук, Элиас Линдхольм) — 16:00

2:0 — Брэд Ричардсон (Оливер Чюлингтон, Тревор Льюис) — 29:15

3:0 — Джонни Годро (Мэттью Ткачук, Ноа Ханифин) — 31:19

4:0 — Джонни Годро (Мэттью Ткачук) — 46:42

5:0 — Милан Лучич (Диллон Дюбе, Эндрю Манджапане) — 53:13

6:0 — Мэттью Ткачук (Джонни Годро, Элиас Линдхольм) — 54:56.

Ранее сообщалось, что гол и передача Артемия Панарина не спасли «Нью-Йорк Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувер Кэнакс».