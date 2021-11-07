Экс-голкипер «Спартака» рассказал, кто из футболистов клуба имеет перспективы стать тренером

Бывший голкипер московского «Спартака» Артем Ребров оценил перспективы защитника красно-белых Андрея Ещенко стать тренером, передает пресс-служба команды.

«Во время игры он говорит правильные вещи, грамотно подсказывает игрокам на поле. Идеальное место Ещенко — в тренерском штабе. Молодой русский тренер, который в хорошем коллективе будет расти и развиваться», — сказал Ребров.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Напомним, Ребров решил приостановить карьеру игрока, чтобы перейти на должность технического координатора команды. Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/2017 голкипер вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.

Отметим, что контракт Реброва со «Спартаком» действовал до лета 2022 года.

Ранее Ребров, получивший должность в клубе, заявил, что он собирается провести прощальный матч.