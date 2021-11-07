Коляда рассказал, как жена ему помогает при подготовке к соревнованиям

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о роли жены при подготовке к соревнованиям, передает РИА «Новости».

«Моя супруга мне не тренер, и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало. Все, что касается настроя на соревнования, я делаю сам», — сказал Коляда.

Напомним, 6 ноября Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Италии.

Коляда набрал 273,55 балла. Победителем соревнований стал японец Юма Кагияма (278,02). Замкнул тройку сильнейших представитель Италии Даниэль Грассль (269,00).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 278,02.

2. Михаил Коляда (Россия) — 273,55.

3. Даниэль Грассль (Италия) — 269,00.

4. Денис Васильев (Латвия) – 248,44.

5. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 247,74

Ранее комментатор и ведущий студии Первого канала Максим Траньков рассказал о том, у кого сложнее всего брать интервью.

«Михаил Коляда. Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно. Для этого надо быть профессиональным интервьюером. Условным Ургантом. Чтобы любого человека удавалось раскрутить на разговор. Пока не все получается. Но это вопрос больше ко мне, а не к Мише», — сказал Траньков.