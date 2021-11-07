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Боец Харитонов одолел Мальдонадо, благодаря спорному решению судьи

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Gregory Payan/AP

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одолел Фабио Мальдонадо в рамках турнира Parus FC в Абу-Даби.

Рефери досрочно остановил поединок после одного из ударов россиянина. Интересно, что против решения судьи были оба спортсмена, а также зрители. Удар не имел нокаутирующей мощи, а Мольданадо защищался от Харитонова.

Бойцы сигнализировали судье, что они готовы продолжить бой.

Харитонов провел в октагоне 38 боев, одержав 31 победу. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал о своем отношении к патриотизму.

«Я не могу назвать себя патриотом своей страны. Я зарабатываю деньги не в России, а в Америке и Японии. Я люблю свою страну, в которой вырос и воспитывался. В России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся за границей. Если бы сидел в России и никуда не выезжал, то по-прежнему выходил бы драться за $200-300 и подрабатывал таксистом, грузчиком или охранником», — сказал Харитонов.

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