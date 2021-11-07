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Наставник «Сочи» о разгроме над ЦСКА: мы могли забить больше

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РИА Новости

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше. Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск», — сказал Федотов.

Уже на четвертой минуте полузащитник «Сочи» Артур Юсупов открыл счет в матче. На 14-й минуте форвард Зандер Матео Кассьера удвоил преимущество своей команды. Он же на 16-й минуте довел счет до разгромного — 3:0. Единственный мяч в составе армейского клуба забил Константин Кучаев. В концовке встречи Игорь Юрганов забил четвертый мяч сочинцев.

Таким образом, «Сочи» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. ЦСКА располагается на пятом месте, набрав 23 балла.

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Футбол. Чемпионат России
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