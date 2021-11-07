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Фигурист Коляда завоевал серебро на Гран-при Италии

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РИА Новости

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Италии.

Коляда набрал 273,55 балла. Победителем соревнований стал японец Юма Кагияма (278,02). Замкнул тройку сильнейших представитель Италии Даниэль Грассль (269,00).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 278,02.
2. Михаил Коляда (Россия) — 273,55.
3. Даниэль Грассль (Италия) — 269,00.
4. Денис Васильев (Латвия) – 248,44.
5. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 247,74

Ранее Комментатор и ведущий студии Первого канала Максим Траньков рассказал о том, у кого сложнее всего брать интервью.

«Михаил Коляда. Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно. Для этого надо быть профессиональным интервьюером. Условным Ургантом. Чтобы любого человека удавалось раскрутить на разговор. Пока не все получается. Но это вопрос больше ко мне, а не к Мише», — сказал Траньков.

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