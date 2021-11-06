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Лещенко назвал команду, которая обгонит «Зенит» в таблице РПЛ

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Народный артист Лев Лещенко после победы «Динамо» над «Краснодаром» выразил мнение, что московская команда сможет перегнать лидера чемпионата России «Зенит». Слова Лещенко передает «Спорт-Экспресс».

«Прекрасная игра! Матч был достаточно интересным, хотя и не результативным. Радостно, что мы забрали три очка при том, что не играли Фомин и Захарян. Сегодня одержали победу, а это самое главное. Мы можем конкурировать за чемпионство — есть надежды на это, сейчас усилимся и будем бороться за победы. «Зенит» догоним и перегоним», — сказал Лещенко.

После 14 матчей «Динамо» располагается на второй позиции, имея в активе 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», который набрал 29 баллов.

21 ноября «Динамо» встретится с тульским «Арсеналом». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски заявил, что подвергся нападкам со стороны болельщиков столичного «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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