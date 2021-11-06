Гаджиев назвал тренера, при котором «Спартак» начал бы выступать лучше

Экс-наставник махачкалинского «Анжи» и пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог бы успешно возглавить московский «Спартак». Слова Гаджиева передает Sport24.

«Нам нельзя терять таких специалистов, как Черчесов. Мы сами в них нуждаемся. Он очень нужен «Спартаку» сейчас. Если бы Черчесов стал главным тренером команды, она бы наконец возродилась. Несмотря на всю критику, которая шла в адрес Станислава Саламовича, при нем «Спартак» начал бы выступать в разы лучше. Это было бы полезно клубу. Черчесов даст команде больше, чем эти бесконечные итальянцы», — сказал Гаджиев.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек заявил, что Черчесов мог бы помочь московской команде выйти из кризиса.