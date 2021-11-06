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Врач объяснил «бесконтактный» нокаут боксера на турнире в Грозном

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matchtv.ru

Врач-хирург, мастер спорта России по каратэ Михаил Шилов высказался о необычном нокауте, произошедшем во время боксерского поединка между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Абдул-Керимом Эдиловым и ганцем Ричардом Ларти.

Бой прошел 3 ноября в Грозном в рамках Международного турнира по профессиональному боксу «Время легенд». Соперник Эдилова упал в нокаут в первом раунде после удара россиянина в блок. Любители бокса заподозрили ганца в договорном бое, а некоторые пользователи соцсетей назвали нокаут «бесконтактным».

«Не хочу даже разбирать тему «договорняка». Я ее опускаю, оставляю на суд тем, кто должен этими вопросами заниматься. Я рассматриваю это со стороны врача и со стороны бойца, то есть, что могло произойти. Так вот, в данной ситуации мы видим довольно нетипичное падение после пропущенного удара, обычно падают не так, но всякое бывает», — цитирует Шилова РЕН ТВ.

Эксперт добавил, что при размене ударами существует накопительный эффект, последствия которого могут проявиться в неожиданный момент.

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на Youtube-канале Kovalenko выразил мнение, что братья Александр и Федор Емельяненко принимали участие в договорных поединках.

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