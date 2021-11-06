Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении к российским спортсменам 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную серию... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика» с 20 кг мефедрона 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Бесплатная ставка 1000 р.

Титов проиграл выборы на пост вице-президента Международной федерации гимнастики

close
100%
РИА Новости

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов не смог переизбраться на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

Выборы прошли 6 ноября на конгрессе FIG в турецкой Анталье. На должности вице-президентов организации были избраны катарец Али Аль-Хитми, белоруска Нелли Ким и турок Суат Челен.

Титов занимал должность вице-президента FIG с 2012 года. В 2016-м он был переизбран на этот пост.

Также на конгрессе прошли выборы главы организации. Победу на них одержал действующий глава Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ. В первом раунде голосования он получил 81 голос, а его соперник азербайджанец Фарид Гаибов — 47.

Ранее Титов объяснил, почему глава технического комитета FIG Наталья Кузьмина не сможет переизбраться на свой пост.

Функционер заявил, что россиянка нарушила сроки подачи документов для участия в выборах, из-за чего ее кандидатура не будет внесена в итоговые списки для голосования.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть