Титов проиграл выборы на пост вице-президента Международной федерации гимнастики

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов не смог переизбраться на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

Выборы прошли 6 ноября на конгрессе FIG в турецкой Анталье. На должности вице-президентов организации были избраны катарец Али Аль-Хитми, белоруска Нелли Ким и турок Суат Челен.

Титов занимал должность вице-президента FIG с 2012 года. В 2016-м он был переизбран на этот пост.

Также на конгрессе прошли выборы главы организации. Победу на них одержал действующий глава Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ. В первом раунде голосования он получил 81 голос, а его соперник азербайджанец Фарид Гаибов — 47.

Ранее Титов объяснил, почему глава технического комитета FIG Наталья Кузьмина не сможет переизбраться на свой пост.

Функционер заявил, что россиянка нарушила сроки подачи документов для участия в выборах, из-за чего ее кандидатура не будет внесена в итоговые списки для голосования.