Экс-игрок «Спартака» рассказал, что не получилось у красно-белых в матче с «Лестером»

Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о том, что не получилось у красно-белых в матче с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Что не получилось? Контригра. Об этом говорит и процент владения мячом — 74 на 26 в пользу английской команды. Да, были отдельные вылазки, одна из них закончилась забитым мячом в ворота Шмейхеля.

Но в целом в атаке «Спартак» не убедил. Возможно, это связано с тем, что пока не в оптимальных кондициях Соболев с Промесом. Оба футболиста не могли толком зацепиться за мяч, периодически просто выпадали из игры.

Надо отдать должное и игрокам «Лестера» — при потерях сразу душили контрпрессингом, не давали подопечным Витории голову поднять», — приводит слова Булатова «СЭ».

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Лестером».