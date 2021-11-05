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Щербакова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии: я слишком много думала

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РИА Новости

Фигуристка Анна Щербакова объяснила ошибку на каскаде в короткой программе на Гран-при Италии, передает Sport24.

«Ошибка на каскаде? Как мне говорила Этери Георгиевна — ты просто слишком много думаешь. Надо идти и делать, а я слишком много думала. Может, хотела сделать выше своих сил», — сказала Щербакова.

Российская фигуристка Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.

Россиянка набрала 72,04 балла. Первое место занимает бельгийка Луна Хендрикс (73,52 балла). Тройку сильнейших замыкает Анна Щербакова (71,73).

Софья Самодурова располагается на девятой строчке (58,68).

Женщины. Короткая программа. Результаты:

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52
2. Майя Хромых (Россия) — 72,04
3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73…
9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

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