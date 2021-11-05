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Тарасова о судействе на Гран-при Италии: я бы поставила Хромых на первое место

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления Майи Хромых на Гран-при Италии, передает «Чемпионат.com».

«Дебют Хромых – прекрасно. Если бы я судила – поставила бы ее на первое место. Но судят другие люди – профессионалы. Мы-то кто? Мы и у себя никто, и там никто», — сказала Тарасова.

Также Тарасова отметила, что бельгийка Луна Хендрикс каталась и каталась хорошо.

«Она ошибок не делала, а наша Аня Щербакова – сделала», — добавила Тарасова.

Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.

Россиянка набрала 72,04 балла. Первое место занимает бельгийка Луна Хендрикс (73,52 балла). Тройку сильнейших замыкает Анна Щербакова (71,73).

Софья Самодурова располагается на девятой строчке (58,68).

Соревнования в произвольной программе состояться 6 ноября.

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